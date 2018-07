Varese: arriva polizia a cavallo, controllerà parchi e Schiranna

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – A Varese arrivano i poliziotti a cavallo per rafforzare i controlli nei parchi cittadini e nell’area della Schiranna. Nel pomeriggio di ieri, in occasione dell’11esimo Gp Living all’ippodromo delle Bettole, sono state presentate le unità ippomontate della polizia di Stato provenienti dalle squadre a cavallo di Firenze e Milano. Fino alla fine del mese di luglio effettueranno servizi di controllo del territorio in stretta sinergia con le unità operative auto-motomontate della squadra volante.

L’iniziativa, fortemente voluta dal questore Giovanni Pepè e condivisa dal dipartimento della pubblica sicurezza, è stata resa possibile dal vicario Leopoldo Testa, in passato a capo del centro di coordinamento dei servizi a cavallo della polizia di Stato di Roma-Ladispoli, in collaborazione con il sindaco di Varese Davide Galimberti e con la società di gestione dell’ippodromo, che provvede all’ospitalità dei cavalli.