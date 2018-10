Varese: controlli in luoghi movida, multe per oltre 6mila euro a 4 locali

Milano, 9 ott. (AdnKronos) – Quattro locali sanzionati, contravvenzioni per oltre 6mila euro e tre persone denunciate. E’ il bilancio di una serie di controlli condotti dalla squadra di polizia amministrativa di Varese, insieme ai colleghi della squadra volanti, nella serata di sabato 6 ottobre scorso.

In tutto sono stati controllati 4 locali di Varese, riscontrando svariate violazioni. Si va dalla mancata esposizione della Scia, alla mancata autorizzazione all’uso delle telecamere, dalla mancata comunicazione dell’orario di apertura, alla somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni. Uno dei locali è risultato non in regola con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e priva del parere rilasciato dall’Agenzia di tutela della salute Insubria. L’attività è stata immediatamente chiusa e un centinaio di clienti sono stati sgomberati per motivi di sicurezza.

In tutto, all’esito dei controlli amministrativi, sono state elevate nove contravvenzioni per un totale di 6.417 euro; sono state sottoposte a controllo 22 persone con precedenti penali e di polizia e altre 3 sono state denunciate per violazione della normativa antincendio.

