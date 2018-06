Varese: traffico internazionale di droga, 15 arresti

Milano, 21 giu. (AdnKronos) – Quindici persone arrestate, 43 chili di cocaina e oltre 230mila euro in contanti sequestrati. E’ il bilancio di un’operazione dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Varese che stamane, al termine di una complessa attività investigativa, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano Giulio Fanales, su richiesta del pm Luigi Luzi, nei confronti di otto soggetti, sette di nazionalità albanese e un italiano, tutti residenti in provincia di Varese. Il gruppo è accusato, a vario titolo, di aver importato ingenti partite di droga da smerciare sul territorio lombardo.

Di particolare interesse è apparsa la figura di uno degli arrestati, un albanese residente a Cassano Magnago, che si occupava di tenere i contatti con i fornitori di cocaina nel nord Europa, trattarne l’acquisto e curarne l’arrivo in Italia. La droga veniva trasportata a bordo di autoveicoli dotati di doppiofondo e, una volta varcato il confine, veniva stoccata in un’abitazione di Castiglione Olona, prima di essere venduta in grandi quantità.

Le indagini, condotte dalla guardia di finanza sotto il coordinamento del sostituto procuratore Luigi Luzi, avevano già condotto all’arresto di altre sette persone e al sequestro di oltre 43 chili di cocaina e di 234mila euro in contanti, più tre auto utilizzate per il trasporto della droga.