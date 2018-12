Veneto: Anci, benvenuti a cinque nuovi Comuni (2)

(AdnKronos) – “L’Anci Veneto sostiene le fusioni nel rispetto dell’autonomia dei Comuni e soprattutto del voto dei cittadini. I processi di accorpamento – afferma la Presidente Maria Rosa Pavanello – rappresentano uno strumento per poter amministrare in modo più efficace il territorio. Infatti molti Comuni di piccola e media grandezza sono oggi in difficoltà perché hanno scarse risorse in termini di bilancio ma anche di personale ed in questo modo l’amministrazione diventa la gestione dell’ordinario con la difficoltà ad investire secondo una visione di lungo periodo. Con le fusioni si possono avere più risorse a disposizione e superare le criticità dei bilanci oltre che garantire servizi migliori partendo da aspetti basilari come l’ampliamento degli orari degli uffici”.

“L’Anci Veneto è a favore delle fusioni, ma quello che conta di più è aver scritto una pagina di democrazia e partecipazione dei cittadini al futuro del territorio qualunque sia l’esito della consultazione che va rispettato e compreso”, sottolinea.