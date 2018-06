Veneto: Arpav e Regione alla ricerca dei delfini avvistati di fronte Delta del Po

Padova, 26 giu. (AdnKronos) – E’ iniziata da pochi giorni la campagna di monitoraggio Arpa del Veneto sui delfini e subito sono stati avvistati i primi esemplari. Tra questi, un paio di esemplari hanno fatto capolino l’11 giugno, di fronte alla foce del Po di Pila, a 12 km a est di Punta della Maestra.

L’attività fa parte delle azioni previste per l’implementazione della Direttiva Europea Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino – “Marine Strategy”, recepita in Italia dal D.Lgs 190 del 2010.

Arpa Veneto, sulla base di accordi con la Regione del Veneto, Arpa Emilia Romagna e il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a partire da giugno ha il compito di controllare le popolazioni di mammiferi marini, in particolare la specie Tursiops truncatus. Nel dettaglio i delfini devono essere identificati con riprese fotografiche, in grado di individuare segni distintivi permanenti presenti sul corpo.