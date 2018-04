Veneto: Consulta accoglie ricorso Regione su due commi legge bilancio 2017 (2)

(AdnKronos) – La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Stessa sorte è toccata all’art. 1, comma 627, riguardante l’istituzione del “Fondo nazionale per la rievocazione storica”, anch’esso dichiarato illegittimo nella parte dove non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.