Veneto: Donazzan, da Consiglio sorveglianza Wanbao- Acc appello per 93 esuberi (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “In provincia di Belluno, dai dati riferiti all’Osservatorio del mercato del lavoro di Veneto Lavoro – ha premesso l’assessore al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan – risulta una situazione molto positiva, che ci deve motivare nel perseguire con maggiore determinazione la ricollocazione dei lavoratori in esubero rispetto al piano industriale di Wanbao che dovrebbe riportare lo stabilimento di Mel alla normalità”.

Il riferimento è ai 93 lavoratori in esubero, risultato del piano di industrializzazione, e ai dati pubblicati da Veneto Lavoro sul saldo delle posizioni di lavoro dipendente nella provincia di Belluno nel primo semestre 2018: il rapporto tra licenziamenti (o posizioni di fine rapporto di lavoro) e nuove assunzioni vede nel Bellunese un saldo attivo 475 lavoratori nel solo settore metalmeccanico, per un totale di 945 posizioni di lavoro subordinato in attivo nell’intero comparto industriale.

In forza di tali dati occupazionali, il Consiglio di sorveglianza socio istituzionale ha rivolto un appello alla “responsabilità sociale” a tutta la provincia di Belluno, con una espressa richiesta di ‘solidarietà’ sociale’ alle associazioni di categoria e alle imprese che recentemente hanno manifestato esigenze di nuove assunzioni.