Venezia: al via primo corso di golf per la terza età

Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – A volte uno swing ti allunga la vita… o almeno ne migliora la qualità. È con questo spirito che nasce “A scuola di Mini Golf”, il primo corso di golf per la terza età con istruttori professionisti creato all’interno di una Residenza per anziani, con tanto di campo privato, insegnanti ex giocatori professionisti, mazze, palline, polo e cappellini loggati. Un’iniziativa che si propone di reinterpretare questo sport per renderlo accessibile anche ad anziani con disabilità e trasformarlo in terapia per curare corpo, mente e spirito.

Succede a Venezia. Il progetto, promosso da Orpea Italia – divisione italiana del gruppo francese leader europeo nel settore delle Residenze per Anziani, delle Case di Cura Neuropsichiatriche e di Riabilitazione Funzionale – è organizzato presso la Residenza Venezia di Via dei Pioppi 10.

Molto più di una semplice attività sportiva: si tratta di un vero e proprio progetto di riabilitazione fisica e psicologica che prevede la partecipazione di tutta l’équipe multidisciplinare della struttura: dal fisioterapista allo psicologo, dal medico all’educatrice, con la collaborazione e la supervisione della maestra di golf Valeria Tandrini del Golf Club Villa Condulmer. La promessa, dicono gli esperti, non è solo quella di promuovere uno sport dai molteplici benefici ma anche di favorire la cultura sportiva, stabilizzare l’umore e diminuire lo stress, rafforzare socialità, senso di appartenenza e fiducia in se stessi, stimolare il movimento fisico, la coordinazione oculo-manuale, riattivare l’attenzione e la concentrazione.