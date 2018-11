Venezia: Camera Commercio e Regione Veneto fanno il punto sulla banda larga

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) – La banda ultra larga (BUL), è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e delle PMI, indispensabile per migliorare tutte le prestazioni che prevedono lo scambio di dati riducendo le distanze tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini.

Per promuovere i vantaggi della BUL verso le imprese e il territorio la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione la Regione del Veneto, promuove giovedì 22 novembre ore 9.30 nella sede di via Forte Marghera 151 a Mestre un momento di incontro e dibattito sullo stato di avanzamento del Piano strategico nazionale e sugli interventi previsti in regione per la banda ultralarga.

L’incontro, a cui parteciperanno i principali attori coinvolti nella diffusione di questo strumento sia a livello tecnico che amministrativo come Infratel, Openfiber e ANCI Veneto, rientra nel progetto nazionale Ultranet “Banda ultralarga, Italia ultramoderna”, coordinato da Unioncamere e approvato dal Ministero Sviluppo Economico, per la diffusione delle potenzialità della BUL e il rafforzamento della capacità amministrativa in ambito locale.