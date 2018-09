Venezia: Fn, le nostre azioni di controllo sul territorio sono legali

Venezia, 24 set. (AdnKronos) – “È da tempo che Forza Nuova attua azioni di controllo del territorio attraverso le cosiddette “passeggiate per la sicurezza”. Da alcuni anni le stesse vengono regolarmente effettuate a Mestre e in Provincia di Venezia, con immancabile e conseguente polverone mediatico, alzato dalle sinistre e da chi non ha realmente a cuore la sicurezza dei cittadini. Forza Nuova non intende sostituirsi agli enti preposti, come le forze dell’ordine; infatti, “controllo del territorio” significa allertare tempestivamente la polizia nel caso ce ne fosse bisogno, come è già successo, e come farebbe qualsiasi cittadino “non distratto””. Così Rudi Favaro, coordinatore provinciale di Forza Nuova a Venezia replica alle critiche arrivate all’ultima iniziativa del movimento a Mestre.

“Quindi invitiamo il Sindaco a usare moderazione, e a non chiamarle “ronde”, e il direttore dell’ACTV, a non dichiarare che vogliamo sostituirci alle forze dell’ordine, perché altrimenti saremo costretti a tutelare il buon nome del movimento politico presso le sedi preposte. Il nostro impegno militante è dovuto soltanto a senso civico, e alla volontà di andare incontro al bisogno di sicurezza dei cittadini”, avverte.

