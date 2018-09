Venezia: Inail, Ente Zona e Porto insieme per la sicurezza e la prevenzione

Venezia, 21 set. (AdnKronos) – Si è tenuto oggi presso il Porto di Venezia il convegno “Prevenzione e sicurezza in un sistema complesso: le attività portuali”, realizzato a 6 mani dalla Direzione Regionale Veneto di Inail, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dall’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Venezia. La giornata trae ispirazione dal documento tecnico elaborato da un gruppo di lavoro inter-istituzionale e pubblicato dall’INAIL lo scorso anno in merito a “Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali” e “Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi”.

La pubblicazione è il risultato di un approccio interdisciplinare alla materia della prevenzione e safety in ambito portuale, con apporti dei vari operatori che quotidianamente lavorano, o sono comunque presenti nei loro rispettivi ruoli, in un ambiente complesso e dai molteplici rischi, se non affrontato in modo corretto e consapevole.

Il fitto programma della giornata si è sviluppato in tre sessioni: la prima, dedicata alle attrezzature tipicamente utilizzate nelle attività lavorative portuali ed al loro uso in sicurezza, coordinata da Luigi Monica del Dipartimento di Innovazione Tecnologica INAIL; la seconda incentrata sui profili di rischio relativi agli ambienti di lavoro tipici della realtà portuale, coordinata dal prof. Giovanni Finotto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; mentre la terza ha approfondito la gestione delle emergenze ed è stata moderata dall’ing. Ennio Aquilino, comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...