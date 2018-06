Venezia: incendio auto a Porto Marghera, colonna visibile a chilometri

Venezia, 19 giu. (AdnKronos) – Poco prima delle 17.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Libertà nei pressi del centro Vega a Porto Marghera nella città metropolitana di Venezia per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’automobilista mentre percorreva la strada si è accorto che qualcosa non andava ed ha accostato, mentre l’auto si è incendiata provocando una colonna di fumo visibile da molto distante. I pompieri intervenuti da Mestre con due squadre hanno spento il rogo dell’auto, andata completamente distrutta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.