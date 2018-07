Venezia: l’agenda della settimana del Consiglio regionale

Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 10 luglio, alle ore 10, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’OdG l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle norme per la tutela degli animali d’affezione e per il contrasto del maltrattamento, dell’abbandono e del randagismo, preceduto dall’audizione dei soggetti portatori di interesse.

Previsto, inoltre, l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle disposizioni in materia di promozione del Bacino termale dei Colli Euganei, nonché del Disegno di Deliberazione amministrativa della Giunta relativo al Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori, di cui alla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 e alla L.R. n. 18 del 4 marzo 2010. Calendarizzata, infine, la presentazione, per la parte di competenza, del Disegno di Legge della Giunta relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

Mercoledì 11 luglio, alle ore 10.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente con all’OdG innanzitutto l’espressione del parere di competenza alla Giunta regionale in ordine al provvedimento relativo all’aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Previsto, quindi, l’esame dei seguenti PdL della Giunta: “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017”, preceduto dall’audizione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto; “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive”.

