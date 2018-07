Verona: 54 Daspo in 2 settimane, sindaco e assessore con agenti durante i controlli (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Mi fa piacere constatare che il nuovo strumento del Daspo è efficace – ha detto il sindaco -. Per renderlo ancora più incisivo ho chiesto al comandante della Polizia municipale Luigi Altamura di aumentare i controlli con la presenza di agenti in più fasi del giorno. Vedo oggi che questa è la strada giusta. L’amministrazione comunale ha a cuore il tema della sicurezza e agisce per la comunità, basando la sua attività su tre cardini fondamentali: legalità, rispetto ed accoglienza”.

“Questi interventi ci permettono di garantire la sicurezza dei cittadini e di tante aree che finalmente possono diventare luoghi fruibili in libertà e tranquillità da tutti, senza il pericolo di essere importunati o assistere ad attività illecite – ha sottolineato l’assessore Polato-. L’elevato numero di provvedimenti, emanati in queste due settimane, dimostra che questo strumento funziona”.

