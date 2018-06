Verona: al via centri estivi ricreativi 2018 organizzati dal Comune

Verona, 26 giu. (AdnKronos) – Hanno preso il via con i pre-cer le attività dei centri estivi ricreativi 2018, organizzati dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Verona in collaborazione con la Cooperativa sociale Aldia. I pre-cer, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 12 anni (14 anni se diversamente abili certificati da autorità competenti), quest’anno sono iniziati con due settimane in anticipo rispetto ai regolari 4 turni estivi proposti dal progetto e saranno svolti alle scuole: Messedaglia, Farinata degli Uberti, M.Chiot, Europa Unita, D’Azeglio, Giuliari, Rodari , Forti e Don Mercante. E lunedì 2 luglio l’attività estiva sarà avviata anche alle scuole Pacinotti, Caperle e Vilio.

Sempre il 2 luglio inizieranno i Cer per i bambini dai 3 ai 6 anni nelle scuole dell’Infanzia: Bentegodi, Carso, Di Cambio, Croce Bianca, Rodari, Piccono della Valle, Primo Maggio, Badile, Villa Cozza e Monte Tesoro.

Il servizio estivo offre ai genitori, durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica, l’opportunità di affidare i propri figli a strutture rispondenti alle necessità di svago, divertimento, amicizia in ambienti selezionati e consoni alla loro crescita.