Verona: assessore Bertacco, in estate Comune in campo per gli anziani (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “I nostri operatori addetti a portare a domicilio i pasti per gli anziani, sono poi addestrati per accorgersi su eventuali problemi fisici che possono intervenire durante il periodo estivo, come ad esempio la disidratazione, così da avvertire immediatamente la centrale operativa che è pronta ad intervenire- spiega l’assessore veronese – e per eventuali ricoveri in strutture, si salta tutta la procedura burocratica, l’anziano in situazioni di emergenza o di disagio viene ricoverato immediatamente nella struttura, mentre le pratiche vengono completate successivamente”.

Ma, non basta, novità dell’estate 2018 è l’iniziativa “MusiCare”, un progetto di musicoterapia rivolto agli anziani, che sfrutta la ricchezza di stimoli cognitivi, sensoriali ed emozionali presenti nella musica per ritardare i processi di invecchiamento. L’iniziativa, promossa dall’associazione Medici per la Pace in collaborazione con il Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona e con il sostegno di Agsm, sarà avviata presso il Centro servizi per Anziani “Le Betulle”, e proseguirà fino all’autunno.

I laboratori a cadenza settimanale, non si limitano ad offrire un ascolto passivo di brani musicali, ma prevedono un coinvolgimento attivo che si sviluppa sul piano emotivo, il piano fisico e quello cognitivo, per un’esperienza importante anche dal punto di vista dell’aggregazione.

