Verona: evasione fiscale nel settore dell’oro, Gdf sequestra beni per 13 mln (2)

(AdnKronos) – L’attività dei Finanzieri permetteva dunque di smascherare l’effettiva gestione aziendale italiana della società, individuando il conto corrente aperto in Italia dalla stessa utilizzato per il trasferimento all’estero delle somme raccolte, e scoprendo e quantificando quindi l’ingente evasione fiscale posta in essere.

L’Autorità Giudiziaria di Verona, al termine delle complesse indagini, ha emesso apposito decreto di sequestro dei conti correnti e del patrimonio della società e degli amministratori, di diritto e di fatto, della stabile organizzazione italiana, per garantire il recupero erariale, fino al raggiungimento del valore equivalente all’evasione fiscale accertata, tra IVA e imposte dirette, pari a più di 13 milioni di euro.