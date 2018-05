Verona: spray urticante a scuola, 7 studenti ricoverati in ospedale

Verona, 17 mag. (AdnKronos) – Nella tarda mattinata di oggi i Carabinieri della Stazione di Villafranca di Verona sono intervenuti presso la scuola media “Cavalchini-Moro”, situata in via Marconi, assieme a personale medico del Suem-118 e ai Vigili del fuoco di Verona, dopo che era stata spruzzata una sostanza urticante proprio all’interno di una classe dell’Istituto.

Al termine dell’orario ricreativo, alcuni studenti hanno iniziato ad accusare i primi sintomi, tra cui difficoltà respiratorie, irritazioni delle mucose degli occhi e delle vie aeree. Per questo motivo 7 alunni sono stati ricoverati tra gli ospedali di Bussolengo e Verona Borgo Trento, dove sono stati sottoposti a visite specialistiche. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare l’intero istituito scolastico, procedendo alla relativa bonifica.

I Carabinieri invece stanno procedendo ai primi accertamenti di polizia giudiziaria, volti ad individuare gli autori dei fatti. Sul luogo, al momento, non è stato rinvenuto alcuno spray urticante.