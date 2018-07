Vicenza: dal Comune con ‘Estate Sicura’ un call center per gli anziani (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Estate Sicura 2018, quest’anno si inserisce all’interno di una cornice progettuale più ampia. Il lavoro partecipativo “Vicenza insieme si può” relativamente all’area degli anziani ha trovato attuazione nel Bando Periferie, attraverso il quale è stato finanziato il progetto “Vita Sicura”, attivo da febbraio 2018, la cui realizzazione è stata affidata, a seguito di bando pubblico, alla Cooperativa Promozione Lavoro.

“Vita Sicura” comprende una serie di azioni finalizzate alla mappatura e presa in carico delle situazioni di fragilità, coinvolge l’associazionismo cittadino e le risorse territoriali con l’obiettivo di intercettare le situazioni di fragilità non conosciute, di monitorarle attraverso una rete di aiuti e in stretto contatto con i servizi sociali.

Una sezione specifica del progetto prevede la collaborazione con quattro associazioni molto radicate nella realtà vicentina, selezionate a seguito di avviso pubblico, cioè Croce Rossa, Auser Filo d’Argento, Osa con noi, Terra di mezzo, partner anche di Estate Sicura. In generale il progetto coinvolge la realtà delle associazioni e la Consulta comunale degli anziani per creare una rete di comunicazione il più possibile capillare per intercettare le situazioni di fragilità che richiedono interventi tempestivi.

Correlati