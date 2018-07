Vino: Premio Oiv della letteratura vitivinicola alla Guida di Marco Simonit

Roma, 9 lug. (Labitalia) – Il Premio Oiv 2018 nella sezione Viticultura è stato assegnato alla ‘Guide pratique de la taille guyot – Prévenir les maladies du bois’ di Marco Simonit, ovvero la versione francese del suo ‘Manuale di potatura della vite: Guyot’. Ad assegnare al volume di Simonit il ‘Premio Nobel della letteratura vitivinicola’ è stata la giuria internazionale dell’Oiv, l’Organisation International de le Vigne et du Vine, riunitasi a Parigi il 5 luglio. “Per il contributo dato alla promozione dell’immagine e della cultura del vino”, come ha sottolineato il direttore generale dell’Oiv, Jean-Marie Aurand. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo ottobre a Parigi.

Il volume, edito da France Agricole, e pubblicato nel 2014 in Italia dalle Edizioni L’Informatore Agrario, è stato il primo Manuale multimediale di potatura della vite edito al mondo. E’ dedicato a una tra le forme di allevamento della vite più diffuse al mondo, il Guyot appunto, e spiega passo dopo passo il rivoluzionario Metodo di potatura Simonit&Sirch, applicato oggi in oltre 200 fra le principali aziende vinicole italiane e straniere.

Un manuale unico nel suo genere, perché – novità assoluta a livello editoriale – affianca tavole a colori disegnate con minuzia di particolari (riferimento e omaggio agli antichi manuali di viticoltura ottocenteschi) a moderni contenuti multimediali e video, scaricabili con smartphone o tablet dai QRcode riportati accanto ai disegni. Le oltre 400 illustrazioni accompagnano il lettore nei lavori, passo dopo passo. Gli ulteriori approfondimenti sono affidati ai video, in cui si vede all’opera l’équipe della Simonit&Sirch, unico gruppo internazionale al mondo specializzato e accreditato nel settore della formazione del personale addetto alla potatura manuale dei vigneti.

