Violenza su donne: a Roma ‘journey with new hope’, nasce linea abbigliamento

Roma, 6 giu, (AdnKronos) – Un progetto di ‘empowerement’ femminile, ideato da Beawarenow con il supporto dell’ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, realizzato insieme alle operatrici della Cooperativa sociale NewHope, alle tirocinanti ospiti di Casa Rut e alle studentesse del Liceo Artistico San Leucio di Caserta. Oggi a Roma, presso il Centro studi americani di via Caetani, è stato presentano il progetto, realizzato a Caserta, ‘Journey with new hope’.

Si tratta di un progetto innovativo di valorizzazione del territorio e di integrazione sociale e lavorativa. Obiettivo creare una nuova linea di prodotti d’abbigliamento e accessori legata al viaggio, nata dall’incontro tra le giovani donne vittime di violenza e sfruttamento e il mondo della scuola, con il supporto di artisti, professionisti della moda e della comunicazione di Beawarenow. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo economico dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia.

All’incontro di questa mattina hanno partecipato la senatrice ed ex ministra Valeria Fedeli, Tiziana Bartolini, direttrice di ‘Noi Donne’, Blessing Okeidon, testimone e autrice del libro ‘Il coraggio della libertà’, Suor Rita Giarretta, responsabile del Centro di Accoglienza ‘Casa Rut’ e Gloria Berbena, ministro consigliere per gli Affari pubblici dell’Ambasciata americana in Italia. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Gucci attraverso l’iniziativa ‘Gucci Up’, un programma virtuoso che attraverso il recupero e valorizzazione degli scarti di produzione supporta progetti sociali rivolti alla formazione e al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate sul territorio.