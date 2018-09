Violenza su donne: da Regione Lombardia 450mila euro per centri antiviolenza (2)

(AdnKronos) – “La rendicontazione pervenuta e i dati aggregati dell’Osservatorio regionale antiviolenza (Ora) – aggiunge Piani – hanno evidenziato nei primi sei mesi 2018 un incremento significativo di accesso ai centri, nonche’ delle donne messe in protezione nelle case rifugio. Le nuove risorse si sono rese necessarie per consolidare e sostenere l’incremento dei servizi minimi di accoglienza, della presa in carico e dell’ospitalità delle donne, e per prevenire e contrastare la violenza”.

La prima quota, pari al 70 per cento delle risorse assegnate a ciascun Comune capofila, verrà riconosciuta dopo l’atto di validazione della scheda programmatica da parte di Regione. Il rimanente 30 per cento a seguito della verifica della rendicontazione che i Comuni dovranno trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

