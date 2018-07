Vitalizi: Di Maio, promuovere eventi ‘bye bye’ ovunque, anche in spiaggia

Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “I vitalizi sono anche una questione di volontà politica perchè quando una cosa si vuol fare, si può fare. Per questo vi chiedo di promuovere eventi ‘bye bye ai vitalizi’ in tutta Italia: nei bar, in spiaggia (senza stalkerizzare le persone..), dove volete”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb.

Eventi “per raccontare il significato che ha” il provvedimento che “non è solo un taglio ma anche la smentita a tutte quelle balle che ci hanno sui diritti acquisiti della politica in queti anni. Fate eventi sui vitalizi in tutta Italia, improvvisateli”.

Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i vitalizi ai consiglieri regionali e poi chiedo al Senato di prendere esempio dalla Camera. Non c’è voluto nemmeno un voto in aula, è bastato il voto di una ventina persone nell’ufficio di presidenza della Camera, presieduto da Roberto Fico che abbraccio”.

