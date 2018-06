Vitalizi: D’Incà, taglio restituisce dignità a politica

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Oltre 200 milioni di euro resteranno nelle casse della Camera dei deputati per ogni legislatura. Soldi di tutti noi contribuenti che non saranno più impiegati per pagare i vitalizi degli ex parlamentari. Con questo provvedimento, che arriva oggi sul tavolo dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, restituiamo dignità alla politica”. Così in una nota il questore , Federico D’Incà (M5S).

“Entro l’estate – prosegue D’Incà – contiamo di far diventare realtà una delle battaglie sulle quali ci siamo maggiormente spesi in questi anni. Il taglio ai vitalizi degli ex parlamentari rappresenta un primo segno tangibile di una Politica che torna ad agire con senso di responsabilità. E’ un modo per ‘accorciare le distanze’ nel rapporto con i cittadini, ristabilire quell’equità sociale che ci siamo impegnati a riportare nel nostro Paese. Un segnale concreto del Governo del Cambiamento. Il prossimo obiettivo sarà il taglio alle pensioni d’oro perché, in un Paese nel quale ci sono anziani che pur avendo lavorato una vita non riescono ad arrivare alla fine del mese, una Politica degna di questo nome non può consentire che esistano pensioni d’oro. Il sistema contributivo varrà per tutti”.