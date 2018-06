Vitalizi: Figuccia (Udc), tagliarli anche all’Ars il prima possibile

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – “In una fase storica come questa, nella quale la povertà estrema ha raggiunto livelli inauditi, ritengo che questi privilegi vadano eliminati prima possibile”. Così il deputato regionale dell’Udc Vincenzo Figuccia interviene sulla riaperta questione dell’abolizione dei vitalizi all’Ars. Una “battaglia” che il deputato definisce di “giustizia sociale”, ricordando che in Sicilia, dove i vitalizi sono stati aboliti nel 2012 “ma ci sono ancora 324 posizioni che pesano sui conti della Regione”, ogni anno vengono spesi “18 milioni per i vitalizi”.

“Prima si tagliano e meglio è – afferma Figuccia – Non è più accettabile assistere inermi ad un sistema che inasprisce le disuguaglianze e che polarizza la società tra i privilegi di pochi e il disagio di una base sempre più ampia”.