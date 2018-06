Vitalizi: Fraccaro, ogni promessa debito, era privilegi è finita

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – La giornata di oggi è la volta buona per la fine dei vitalizi? “Deve esserlo, ogni promessa è un debito. Fico presenterà il taglio dei vitalizi in ufficio di presidenza, dove sono stati istituiti”, ovvero “in una stanza chiusa e non alla luce del sole, e noi in quella stessa stanza chiusa li aboliremo”. A prometterlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro.

Per il ministro è un risultato “oltre che economico, visto che produrrà risparmi per milioni di euro, anche simbolico: l’era dei privilegi è davvero finita”.