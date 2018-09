Vitalizi: Pisani (M5S), Boeri conferma necessità taglio

Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Durante l’audizione davanti al Consiglio di presidenza del Senato il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha definito quello dei vitalizi come un ‘sistema insostenibile’ spiegando che è destinato a gravare in modo pesante su tutti i cittadini. Basterebbe questo per testimoniare la bontà di quello che il Movimento 5 Stelle dice da tempo, ma c’è dell’altro. Infatti, la notizia è che con il taglio che vogliamo operare anche al Senato si risparmierebbero altri 16 milioni di euro all’anno, che sommati ai 40 della Camera fanno 56. Addirittura più di cento se consideriamo pure le Regioni”. Lo sottolinea il senatore M5S Giuseppe Pisani, segretario dell’Assemblea di palazzo Madama.

“Soldi da restituire alle esigenze primarie dei cittadini. Ecco perché -aggiunge- non c’è più tempo da perdere: tagliamo i vitalizi anche al Senato”.

