Vitalizi: scontro Miccichè-M5s, Cancelleri ‘atto di giustizia, proposta tagli pronta’

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – Il M5s siciliano torna all’attacco sui vitalizi. E il leader dei pentastellati siciliani, Giancarlo Cancelleri, in un video postato su Facebook annuncia: “La prossima settimana porteremo la nostra proposta per il ricalcolo nell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana”. Poi l’appello alla mobilitazione rivolto direttamente ai cittadini: “Non state a guardare, fatevi sentire di più, in maniera pacata, civile, senza insultare nessuno. Ci vogliono manifestazioni di piazza, email, lettere che devono chiedere ai rappresentanti del popolo di approvare questo che è un atto di giustizia, di equità sociale. Tagliare i vitalizi, ricalcolarli significa riportare i politici nelle stesse condizioni dei cittadini”. Certo, ammette il candidato governatore a Cinque stelle alle scorse regionali “non risolve tutti i problemi ma ridà dignità a politica e istituzioni, sarebbe il primo segnale verso il cambiamento”.

Una posizione che incontra la netta contrarietà del numero uno di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè, a cui Cancelleri si rivolge usando l’ironia. “Miccichè dice ‘no’ al taglio dei vitalizi – dice ancora il pentastellato – spiegando ‘Se mi togliete il vitalizio chi mi mantiene, Cancelleri?’. Allora, ne ho parlato con Elena (la compagna di Cancelleri, ndr) e mi ha detto ‘Dove si mangia in due si mangia anche in tre’. Quindi Gianfranco ti aspettiamo. Tu dammi una mano a tagliare i vitalizi e noi non ti lasciamo per strada, ti apriamo la nostra casa. Certo, paghiamo l’affitto, viviamo come le persone normali ma ci sarà un piatto di pasta anche per te e avresti anche una stanzetta tutta tua. Azzurra”. Messa da parte l’ironia arriva l’affondo: “Ogni anno spendiamo 17 milioni di euro per i vitalizi per mantenere gente che, in barba ai cittadini che devono lavorare una vita per andare in pensione e prendere due lire, guadagna somme incredibili”.