Vitalizi: sondaggio ‘boccia’ M5s Sicilia, grillini ‘utenti finti, li tagliamo lo stesso’

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Il sondaggio ‘boccia’ il M5s siciliano, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. “Il vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente”. Nel pomeriggio i grillini siciliano avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento in Sicilia un sondaggio: ‘Vitalizi ex parlamentari: da che parte stai?’. Sotto le facce di Giancarlo Cancelleri, big pentastellato nell’Isola, e Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che in tema di vitalizi nei giorni scorsi era tornato a ribadire la sua contrarietà. E a sorpresa a vincere con percentuali bulgare, 70 per cento contro 30, era stato proprio il numero uno di Sala d’Ercole.

Adesso il M5s rilancia. “Ok raga, abbiamo capito: voi il vitalizio non lo volete tagliare – si legge in un post -. Almeno questo è quello che vogliono Ugo Pertugio, Iuri Lemizza, Anomimo Emil, Gian Grullo, Marco ocraM e tutti quelli che hanno votato a favore dei vitalizi. Fortunatamente ci vuole un attimo per capire che la stragrande maggioranza di questi utenti è finta. Per carità, qualcuno che tifa davvero per i vitalizi ci sarà (una perversione che non auguriamo a nessuno), a questi dobbiamo dare una brutta notizia: il vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente. Ps. il prossimo sondaggio lo faremo sulla pace del mondo, vediamo quanto riuscite a essere birichini”.