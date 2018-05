Whirlpool: Fim su Embraco, economia circolare e ‘green’ nel futuro (2)

(AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa energetica. Il gruppo intende costituire un forte nucleo di ricerca e sviluppo in collaborazione con le Università tecniche di Torino, Milano, Genova per lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi per la gestione intelligente delle apparecchiature”.

L’azienda Venture production, sottolinea Alberta, “intende avviare immediatamente dal 1 giungo le attività di installazione degli impianti e di formazione dei lavoratori e prevede di impiegare 370 lavoratori di Embraco con la prospettiva di incrementare ulteriormente l’occupazione a regime. Venerdì prossimo è previsto un incontro presso l’Unione Industriali di Torino per definire le modalità e concretizzare un accordo per garantire ai lavoratori il passaggio alle nuove aziende senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con il mantenimento delle condizioni economiche e normative in essere e per la gestione dei percorsi di formazione”.

Per la Fim-Cisl, conclude, “si realizzano opportunità importanti di tutela occupazionale dei lavoratori e di salvaguardia del sito produttivo. I progetti improntati alla sostenibilità e all’economica circolare rappresentano un’importante prospettiva per un sistema-paese capace di valorizzare il lavoro e di guardare al futuro”.