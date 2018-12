Wind: con ‘The Jackal’ presentano ‘Natale oggi vs Natale anni ’90’

Roma, 12 dic, (AdnKronos) – Il brand Wind è online, da oggi, con il video di Natale, realizzato dai The Jackal, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione H48. Il branded content “Natale oggi vs Natale anni ’90”, ricorda, con ironia, le tradizionali feste natalizie degli anni passati ma anche l’avvento dei social e come l’evoluzione della tecnologia le abbia trasformate nei modi e, in parte, anche nei contenuti.

Tutto nasce durante la cena di Natale. La famiglia The Jackal è al completo: nonni, zii e nipoti. Durante la serata, Fru viene ossessionato dalle catene di Sant’Antonio che zio Peppino invia compulsivamente sul suo smartphone e si chiede se il Natale non fosse meglio prima…