Xylella: Bellanova, Emiliano chiede decreto urgenza per scaricare responsabilità (2)

(AdnKronos) – “Io sono sicura – prosegue Bellanova – che la leale collaborazione tra Governo e Regione Puglia avrebbe potuto, anche in questo caso, produrre effetti molto più positivi perché avrebbe innescato dialogo, sinergia, confronto strategico. Non unanimismo ma confronto. E lo dico considerando i tanti casi in cui, in questi anni, questo è accaduto indipendentemente, come è ovvio, dal colore politico degli interlocutori. Con governatori di centro destra e con governatori di centro sinistra”.

Che non sia potuto accadere con la Regione Puglia, rileva ancora Bellanova, “è un grave vulnus e, personalmente, una grande dispiacere. Soprattutto, è una dinamica che ha scaricato sulle popolazioni pugliesi e sui territori un conflitto senza precedenti innescato solo per ragioni di tutt’altro genere”.

“La nostra porta è sempre stata aperta. Chi governa – sottolinea la vice ministro- ha la responsabilità innanzitutto di rispondere della qualità della propria azione, non utilizzare il proprio ruolo in vista di futuri posizionamenti politici”.