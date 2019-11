Da Arezzo a Modena una Ferrari di cioccolato fondente. L’omaggio per i cinquant’anni di Schumacher

Parla aretino l’omaggio per i cinquant’anni di Schumacher. A Modena alla nuova edizione di ‘Sciocolà’ festival del cioccolato quest’anno dedicato allo sport, è esposto un omaggio speciale al campione tedesco: una Ferrari monoposto di dimensioni reali realizzata interamente di cioccolato fondente. Anzi, non una Ferrari ma La Ferrari, la F2004 con la quale Schumacher ha ottenuto il maggior numero di vittorie. Ci sono voluti 25 quintali di cioccolato all’artista aretino Alessandro Marrone per realizzare la scultura da un’idea del maestro cioccolatiere veneto Mirco Della Vecchia.

Marrone spiega l’emozione di lavorare a un progetto così ‘buono’: “Il materiale lo conoscevo già, ho fatto esperienze con la scultura di cioccolato, e ne faccio ancora oggi. Avevo anche aperto un’azienda alimentare al fine di degustare l’opera, il motto era ‘C’è troppa cultura in giro, mangiamocela’. Quindi, quando da CNA Arezzo è arrivato il contatto con Mirco della Vecchia, che è anche Presidente nazionale di CNA Agroalimentare, è stato un piacere accettare il suo invito visto che avevo già molta confidenza con la materia prima. È stata comunque una sfida per i tempi e le dimensioni dell’opera”. Marrone ha avuto un ruolo di primo piano nella realizzazione dell’opera: “Mi sono occupato della progettazione, su modello fornito direttamente dalla Ferrari, poi Mirco Della Vecchia ha fuso i pannelli che sono stati assemblati e si è occupato delle rifiniture e della verniciatura”. Il risultato è un lavoro che ha lasciato tutti a bocca aperta per l’accuratezza dei dettagli.

“Alla presentazione c’erano anche i rappresentanti della Ferrari – conclude Marrone – abbiamo ricevuto i complimenti per il lavoro, è stata una bella soddisfazione. Resterà al festival di Modena fino al 3 novembre poi chissà che non prenda la strada di Maranello”.