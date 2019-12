L’Arezzo Calcio Femminle torna in campo con il San Miniato

Finalmente si torna a giocare due settimane dopo l’ultima partita disputata contro il Riccione. L’Arezzo Calcio Femminile cerca riscatto dopo l’amara sconfitta maturata in terra romagnola, e proverà a conquistare i primi tre punti casalinghi nel derby tutto toscano con il San Miniato. Domenica andrà dunque in scena la gara valida per l’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie C a Rigutino, ore 14.30.

La sconfitta contro il Riccione, insieme agli altri risultati maturati nei campi della settima giornata, hanno fatto scivolare l’Arezzo al decimo posto in classifica, rimanendo a quota cinque punti. Fra le mura amiche le ragazze di mister Antonio Paduano devono trovare ancora la prima vittoria stagionale e, fino adesso, hanno ottenuto due pareggi con Bologna e Pontedera e una sconfitta di misura contro la Res Women. Il San Miniato arriva a questa gara dopo aver perso 3-2 in casa il derby contro la Pistoiese: le reti di Ganci e Toppi non sono servite per acquisire punti. In campionato la squadra di mister Pacciani occupa il settimo posto con nove punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte. Nei precedenti esterni il San Miniato non ha mai conquistato risultati utili, perdendo contro Riccione,

Pontedera e Bologna.

Mister Paduano analizza l’andamento della squadra e prova a caricare l’ambiente per il derby di domenica: “Abbiamo fatto tesoro di questo turno di riposo che ci è servito per ricaricare le batterie e per rimettere in sesto qualche ragazza non al meglio. Dopo la gara contro il Riccione siamo ripartiti subito per preparare al meglio la gara di domenica con il San Miniato: siamo consapevoli dell’importanza della partita e ce la metteremo tutta per cercare di conquistare i tre punti. Analizzando il percorso che abbiamo svolto in queste settimane posso affermare che potevamo raccogliere qualcosa in più, le prestazioni sono sempre state molto buone, ma abbiamo accettato ciò

che il campo ci ha dato. Dobbiamo mettercela tutta in queste due gare prima della sosta natalizia per provare a raccogliere più punti possibili utili a ritrovare la serenità”.