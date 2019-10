A Capolona torna la rassegna per i bambini “Voglio la Luna”

Tornano gli appuntamenti di teatro per bambini e ragazzi al Cinema Nuovo di Capolona con la Rassegna “Voglio la Luna”, e questa volta con uno storia speciale per Halloween.

Domenica 3 novembre alle ore 17:30 va in scena lo spettacolo “UCCI UCCI” della compagnia tosco-veneta Stivalaccio Teatro, di e con Anna De Franceschi e Michele Mori.

Due bambini, Emilio e Susanna, vivono la paura in modo diverso. Entrambi hanno ascoltato il racconto della fiaba di Pollicino e, nel buio della loro stanza da letto, s’immaginano l’arrivo dell’Orco.

Emilio è terrorizzato mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontare il terribile mostro. L’importante è non dormire, per non farsi cogliere impreparati! Ma come fare?

Per non addormentarsi le provano di tutte ma con scarsi risultati. Poi l’idea! L’unica cosa che può tenerli svegli è la paura stessa! Cominciano così a raccontarsi le storie che più li terrorizzano, condite da streghe, fantasmi e genitori crudeli!

La paura diventa così un gioco in cui i due bambini si troveranno a recitare e inventare, fino a dimenticarsi dell’Orco, o meglio, a saperlo affrontare con il sorriso.

Voglio la Luna – a cura di NATA TEATRO

Info e prenotazioni 3791425201

Ingresso spettacoli € 6,00

Con il sostegno di Comune di Capolona, Comune di Subbiano, Rete Teatrale Aretina, Residenze Artistiche Toscane – RAT –, Regione Toscana, Mibact

sponsor ufficiali: Marino Fa Mercato, Farmacia di Capolona, L’Antica Sartoria ( Capolona ), Macelleria Dini, Hotel-Ristorante Chenno, Lucia Studio Class Hair Salon, La Rotonda