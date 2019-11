A Foiano “Scenari Festival 2019”: venerdì 15 protagonista il leader dei Marlene Kuntz

Scenari Festival 2019, rassegna dedicata a tutte le forme di espressione artistica, dà appuntamento a venerdì 15 novembre nella Sala Ex Carbonaia – Foiano della Chiana (AR).

Alle ore 21:00 – CRISTIANO GODANO presenta il libro “Nuotando nell’aria” + liveset

Il penultimo appuntamento dell’edizione 2019 di “Scenari Festival” vede la presenza del leader dei “Marlene Kuntz” Cristiano Godano , che oltre a presentare il suo libro “Nuotando nell’aria” si esibirà anche in un set acustico chitarra e voce. Dialoga con l’artista, Loredana Ciliberto dell’Associazione Culturale “Fata Morgana”.

Cristiano Godano Nel 1989, in provincia di Cuneo, nasceva una delle band più importanti della musica rock italiana: i Marlene Kuntz. Gloriosi, eleganti, poetici, potenti, refrattari a piegarsi ai dettami delle mode, della critica e dei fan, hanno attraversato trent’anni di carriera inseguendo sempre e soltanto la loro ispirazione e il desiderio di battere terreni inesplorati e mai scontati. Cristiano Godano, anima del gruppo, cantante, chitarrista e autore dei testi, racconta per la prima volta in un libro la genesi della band, gli incontri che ne hanno determinato la crescita e il percorso, la sostanza della loro ricerca, la forza dei legami e il desiderio di vivere sempre curiosamente nel presente. Ripercorrendo canzone per canzone i primi tre mitici dischi del gruppo – Catartica, Il vile, Ho ucciso paranoia – e illustrandone con minuzia i retroscena del processo creativo, Godano scrive un’involontaria, anomala e generosa autobiografia delle origini, densissima di aneddoti, di riflessioni e materiale inedito (testi autografi, appunti, lettere del tempo): un vero e proprio atto d’amore verso il pubblico, verso la storia e il futuro della sua band, e soprattutto verso le parole e la musica, muse ispiratrici di ogni sua creazione. Poi Catartica uscì. Da quel momento in avanti fummo ben decisi a giocarcela fino in fondo. Cosa che, in fin dei conti, stiamo facendo tuttora. Il 20 giugno 2019 pubblica per La Nave di Teseo il libro Nuotando nell’aria dove scrive un’anomala autobiografia delle origini densa di aneddoti, riflessioni e materiale inedito sui primi tre dischi dei Marlene Kuntz.

Nuotando nell’aria Poetico, sofisticato, letterario, il disco. Poetico, sofisticato, letterario lo stesso Godano, che non ha fatto una biografia delle solite, ma una raccolta di racconti pubblicata con un’immagine in copertina di Sascha Kurschner che è a metà tra voli pindarici ultraterreni e la leggerezza di chi c’è, ma vorrebbe volar via. “Diceva Renzo Piano di Luciano Berio – spiega Godano – che il desiderio dei poeti è quello di librarsi in volo. Anche quando scrivo i testi il cielo è molto presente”.

L’INGRESSO È GRATUITO

L’evento è organizzato in collaborazione con il “Foiano Book Festival” e con il contributo del “Comune di Foiano della Chiana”. Main sponsor della serata “Leonardo Costruzioni SAS” di Marciano della Chiana (https://www.leonardocostruzionisas.it/)

