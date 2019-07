A San Giovanni la grande notte dello shopping

È in programma per mercoledì 24 luglio il quarto appuntamento a San Giovanni Valdarno con le “Notti sangiovannesi”. Dalle 18 fino alla mezzanotte il centro di San Giovanni Valdarno si animerà per la quarta serata della rassegna “Notti Sangiovannesi” curata, per questo appuntamento, da Confesercenti, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, il contributo della Banca del Valdarno Credito Cooperativo e la collaborazione della Pro loco.

“Queste serate – sottolinea Sara Ballerini, responsabile sviluppo Confesercenti Valdarno – sono appuntamenti attesi dell’estate valdarnese; cerchiamo sempre di proporre un mix ideale di shopping, divertimento e spettacolo. L’evento rappresenta un’occasione per i commercianti, i pubblici esercizi, i consumatori e le famiglie oltre che per i turisti che in questo periodo soggiornano nella nostra vallata e non mancheranno di raggiungere San Giovanni per trascorrere una serata all’insegna dello svago e dello shopping”.

Ricco di iniziative, il programma di mercoledì 24 luglio. Lo shopping sarà protagonista della serata con il secondo appuntamento dello sbaracco a cura dei negozi del Centro commerciale naturale. Le attività proporranno tante occasioni per acquisti a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Ed ecco gli eventi nell’evento per intrattenere le famiglie e i più piccoli.

In Piazza Cavour dalle 18 sarà allestito un parco giochi con la giostra e i gonfiabili per bambini.

In Corso Italia sempre dalle 18 prenderà il via il mercatino delle arti e dell’ingegno con gli operatori ambulanti e gli hobbisti che proporranno tanti articoli artigianali.

In Corso Italia a partire dalle 21 ci sarà l’animazione riservata ai bambini a cura del Centro Artistico Toscano e di Stefano Buzzichelli in collaborazione con l’associazione Tra mamme Toscane. Dalle 22,30 arriverò anche Topolino per scattarsi foto ricordo con i bambini. A partire dalle ore 21 arriverà “La Nave della Felicità” con il suo teatro di figura, racconta storie, oltre alle bolle di sapone, baby dance, giochi di strada, truccabimbi, sculture di palloncini e giochi di gruppo.

Infine in Piazza Masaccio alle ore 21,15 all’interno del programma del Festival Orientoccidente ci sarà il concerto comunale mentre alle 22 il concerto dei Surealistas.