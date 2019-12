A San Giovanni Valdarno arriva babbo natale in vespa

Tutto è pronto per “Babbo natale in Vespa”, l’evento dei Mavericks Scooter Group SGV che sabato 21 dicembre si presenteranno in piazza Cavour vestiti da Santa Claus. A partire dalle 17.30 chiunque potrà presentarsi in Vespa col celebre vestito rosso, per regalare una giornata di allegria ai bambini. Laura Cantini, responsabile valdarnese di Confcommercio: “Anche quest’anno è atteso il pubblico delle grandi occasioni per regalare dolci e caramelle ai bambini. Sarà una giornata di festa”

I Mavericks Scooter Group sono pronti a scaldare le feste in sella alle loro mitiche Vespa con un piccolo stravagante particolare: la “tuta” da Babbo Natale. Sabato 21 dicembre a San Giovanni Valdarno è atteso il ritrovo di decine di motociclisti in piazza Cavour per l’evento “Babbonatale in Vespa”, appuntamento esilarante aperto a tutti con il sostegno della Confcommercio.

Per partecipare è necessario presentarsi in Vespa e indossare un vestito rosso: sarà questo il mix vincente che regalerà, a partire dalle 17.30, una giornata di allegria a tutte le famiglie che vorranno divertirsi insieme ai vespisti del Valdarno. Alla partenza, infatti, saranno distribuiti dolci e caramelle ai più piccoli nel pieno dello spirito natalizio, e ognuno potrà scattare una foto con il suo Babbo Natale preferito in sella ad una Vespa fiammante.

All’evento è atteso il pubblico delle grandi occasioni: lo scorso anno furono oltre 50 gli appassionati che parteciparono alla sfilata a due ruote. “Sarà un momento di gioia ma soprattutto di divertimento – commenta la responsabile valdarnese di Confcommercio Laura Cantini – sono diversi anni che i Mavericks portano una ventata di allegria a San Giovanni vestiti da Babbo Natale. Il successo, anche quest’anno, sarà assicurato”.