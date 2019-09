A scuola senza zaino: la collaborazione del Comune di Arezzo al progetto della scuola elementare di Staggiano

Alla scuola elementare di Staggiano, compresa nell’ambito dell’istituto comprensivo Margaritone, con l’inizio del nuovo anno scolastico sono in vista alcune sorprese tra i banchi. Anzi, la principale novità riguarderà proprio questi ultimi perché con il progetto “A scuola senza zaino” ne sono stati acquistati vari di tipologia funzionale a un lavoro di gruppo. Dunque, i bambini non siederanno singolarmente al loro banco, per l’appunto, ma si divideranno tra i 4 dell’aula, potendo svolgere l’intera attività didattica con il materiale che troveranno in classe e limitando il tradizionale avanti e indietro da casa con soltanto una piccola cartella data in dotazione. E subito dopo il suono della campanella di entrata, riunione collettiva nella cosiddetta “agorà” per programmare la lezione giornaliera.

“Un ambiente didattico innovativo – ha dichiarato la dirigente scolastica Silvana Valentini – pensato al momento per la prima e la seconda ma con l’idea di estenderlo progressivamente. La sinergia tra genitori e scuola ha reso questi spazi accoglienti e favorevoli all’apprendimento, che beneficerà anche di adeguati stimoli motivazionali”.

I genitori hanno acquistato e sistemato gli arredi, tinteggiato le pareti, il Comune di Arezzo ha contribuito mettendo a disposizione quanto necessario al restyling delle aule: “abbiamo fatto la nostra parte – ha precisato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – convinti dalla bontà della scelta fatta dall’istituto, dall’entusiasmo di padri e madri che hanno lavorato durante l’estate per attuarla e come completamento di quanto avevamo realizzato direttamente come amministrazione su questo immobile nel 2017, con il rifacimento dei bagni e la sostituzione degli infissi”.