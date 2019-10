Ad Anghiari un incontro sul trasporto negli ambiti territoriali a “domanda debole”

Sarà il comune di Anghiari ad ospitare l’iniziativa di Anci Toscana sulla criticità dei trasporti nei territori marginali, dov’è necessaria un’attenzione particolare e dove sono richieste soluzioni adeguate e nuove risorse economiche.

L’incontro, in programma martedì 22 ottobre nella Sala Consiliare di Piazza del Popolo, si aprirà alle 9,30 con i saluti del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e del consigliere delegato della provincia di Arezzo Federico Scapecchi. Successivamente interverranno Riccardo Buffoni per la Regione Toscana, Leonardo Piccini per Irpet, Massimo Ferrini per Tages, Giampaolo Tellini vice presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Francesco Del Siena consigliere comunale di Sansepolcro, Antonio Perferi per la Regione Toscana, Claudio Marcelli sindaco di Pieve Santo Stefano, Laura Tinacci del comune di Terranova Bracciolini, Francesco Pellegrini e Lucia Ermini per il comune di San Giovanni Valdarno.

Chiuderà l’incontro Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e urbanistica. Il tema dell’iniziativa sarà incentrato sulla necessità di una rilettura del trasporto pubblico nelle aree interne, per soddisfare pienamente la domanda di mobilità dei cittadini residenti, ma anche per venire incontro a nuove forme di turismo verso le quali queste terre trovano vocazione.

Quali soluzioni di integrazione tra forme di trasporto diverse sono possibili? Quale il ruolo delle nuove tecnologie? Con quali politiche può concretamente essere sostenuta la mobilità degli interessati? Sono queste le domande alle quali i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, cercheranno di trovare delle risposte in modo da cercare di rispondere alle esigenze del territorio, favorendone uno sviluppo turistico ed economico.