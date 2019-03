 Ad “Arezzo Classica” arriva il Quartetto Felix

Venerdì 22 marzo alle 21 e 30, per la rassegna Materiali in Scena, sul palco del Teatro Comunale si esibirà Bobby Solo. L’inossidabile interprete della musica italiana sarà accompagnato da un gruppo di giovani musicisti, alternando i suoi successi, da “Una lacrima sul viso” a “Se piangi se ridi”, ai grandi classici del rock and roll

Un mito senza tempo al Teatro Comunale di Cavriglia. Venerdì 22 marzo alle 21.30 è in programma il quarto appuntamento della rassegna Materiali in Scena, promossa da Materiali Sonori in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Sarà una grande serata con un protagonista d’eccezione. Bobby Solo infatti è un’intramontabile protagonista della canzone italiana e, allo stesso tempo, uno straordinario interprete dei classici del rock ’n’ roll e della musica americana. Bobby Solo si presenterà con la sua band capeggiata dalla giovane e talentuosa chitarrista rock Silvia Zaniboni e formata da Marco Guagliozzi alle tastiere, Giorgio Antoniazzi al basso e Filippo Dallamagnana alla batteria.

Roberto Satti, questo è il vero nome del cantante, debutta diciottenne nel 1963 e nel 1964 presenta a Sanremo la celebre “Una lacrima sul viso”, uno dei brani di maggiore successo della discografia italiana. L’anno seguente torna a Sanremo e vince con “Se piangi, se ridi”. Dal 1967 seguono altri grandi successi come “Non c’è più niente da fare”, “San Francisco” (cover del brano di Scott McKenzie); “Una granita di limone”, “Siesta” e “Domenica d’agosto”. Nel 1969 vince ancora il Festival di Sanremo con “Zingara”, in doppia esecuzione con Iva Zanicchi. La sua attività di cantante e produttore continua ininterrotta nei decenni successivi.

Nel 2015 festeggia i suoi 70 anni con un nuovo album di inediti “Meravigliosa Vita”, scritti in collaborazione con Mogol.

E riscopre la sua passione per la musica americana più autentica: nel 2016 vede l’uscita di “Bobby & Silvia – Blues for Two”, album acustico che riprende i grandi classici della tradizione blues e nel 2018 ritorna, sorprendentemente rivolto al pubblico più giovane, con il progetto insieme alla band BroadCash con cui rivisita l’intramontabile repertorio di Johnny Cash.

Appuntamento per Venerdì 22 marzo – Inizio: ore 21.30 – Biglietto d’ingresso: 12 €

Prenotazioni e informazioni: tel. 377.4494360 – 055.9120363 – 055.9669733