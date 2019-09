Ad Arezzo il corso di laurea in “sicurezza, amministrazione e servizi al territorio”

Lezioni e seminari presso i locali della ex Casa delle Culture

C’è l’accordo tra Comune, Anci Toscana e Università di Siena

Il sindaco Ghinelli: “Risultato innovativo per tutto il centrodestra”

Arezzo ospiterà un corso di laurea triennale in “sicurezza, amministrazione e servizi al territorio” all’interno del dipartimento di giurisprudenza. C’è l’accordo tra Comune, Anci Toscana e Università di Siena.

L’iter era stato avviato nei mesi scorsi e il suo completamento consegnerà alla città un’importante novità formativa e didattica legata alla progettazione, programmazione e gestione dei servizi al territorio, con un focus specifico sul tema della sicurezza urbana. Lezioni e seminari si terranno nei locali della ex Casa della Culture, concessi gratuitamente per tre anni dal Comune di Arezzo all’Università, a partire dall’attivazione del corso di laurea.

Il sindaco Alessandro Ghinelli: “E’ uno sforzo compiuto insieme a tutto il centrodestra e che va in una direzione fortemente innovativa, arrivato a buon fine grazie al ruolo fondamentale di Anci di cui ricopro la carica di vicepresidente regionale. Si tratta di un risultato importante, che ben rappresenta ciò che significa per noi governare una città”.

L’assessore Lucia Tanti: “Siamo stati oggetto di critiche pretestuose su questo fronte e invece abbiamo raggiunto un triplice obiettivo, affidando i servizi per gli immigrati e la scuola di italiano alla Fraternita dei Laici, i servizi per i minori allo Spazio Famiglia e trasformando finalmente la ex Casa delle Culture nella sede di un corso universitario, primo in Italia nel suo genere. L’amministrazione ancora una volta non segna il passo ma mette ordine”.

Ad Arezzo potranno iscriversi non soltanto studenti tradizionali ma anche i dipendenti dei Comuni associati ad Anci Toscana. La convenzione prevede per loro servizi di agevolazione e sostegno: dall’adozione di un’apposita didattica differenziata alla definizione di sessioni di esame tali da garantire la massima partecipazione. Proprio per questo, ieri pomeriggio il sindaco Ghinelli ha incontrato gli amministratori dei comuni della provincia, al fine di illustrare contenuti e opportunità del corso di laurea.

Anci Toscana, i cui dipendenti a loro volta avranno l’opportunità di partecipare al percorso triennale, s’impegna a garantire la massima promozione e pubblicità, presso i Comuni associati, dell’offerta scientifico-giuridica di Arezzo.