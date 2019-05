Al Palasport Estra Giovedi alle 21 secondo atto della Finale PlayOff

Per l’Amen Scuola Basket Arezzo non c’è neanche il tempo di esultare per la vittoria di gara 1, che è già ora di prepararsi per gara 2 della Finale PlayOff contro la Vismederi Costone Siena. Arbitri dell’incontro in programma alle ore 21 di Giovedi 30 saranno i SIgg. Panelli di Montecatini Terme (PT) e Carlotti di Calcinaia (PI).

Gli amaranto sono chiamati ad alzare ulteriormente la propria soglia di concentrazione e determinazione per provare a bissare la vittoria di domenica.

Il Costone ha infatti mostrato tutto il suo valore, con un Bruttini in forma strepitosa che ha guidato i suoi ad una rimonta che ha messo pressione alla SBA negli ultimi minuti di gioco.

Al quarto incrocio stagionale le due squadre si conoscono oramai a memoria ma sicuramente i due staff tecnici proveranno nuove soluzioni per provare a mettere in difficoltà gli avversari. Gara 2 rappresenta infatti uno spartiacque non di poco conto nell’economia della serie che poi si sposterà a Siena.

Per questo gli amaranto avranno bisogno una volta di più del supporto dei propri tifosi che è stato un fattore determinante grazie ad un entusiasmo che ha affiancato la squadra verso l’importantissima vittoria nel primo episodio della serie.

L’appuntamento per la palla a due è fissato per le ore 21 quando al Palasport Estra di Via Golgi si giocherà il secondo appuntamento della Finale PlayOff.