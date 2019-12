Al Teatro Dovizi di Bibbiena prosegue la Rassegna Teatrale dedicata ai ragazzi

Al Teatro Dovizi di Bibbiena prosegue la Rassegna Teatralededicata ai ragazzi “Uomini delle Stelle”, curata da NATA Teatro, Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Bibbiena.

Domenica 22 dicembre alle ore 16:30 va in scena lo spettacolo “LEONARDO SONO IO” di Habanera Teatro, spettacolo di teatro di figura su nero per 3 marionette a bacchetta e macchina prodigiosa, liberamente ispirato al genio di Leonardo da Vinci.

Scene, costumi e figure scolpite in gommapiuma da Patrizia Ascione, testi, adattamento e regia di Stefano Cavallini.

Lo spettacolo mette fianco a fianco il ragazzino Leonardo, appunto, col pallino dell’inventore, che si è fatto rinchiudere nel magazzino di un museo per inventare indisturbato, e un Leonardo da Vinci che prende vita da un quadro presente in quello stesso magazzino.

Dopo essersi presi in giro per le rispettive strane invenzioni (la macchina per produrre lo “spago mangiabile” inventata davvero da Da Vinci e la “sveglia che lascia dormire per non andare a scuola” del ragazzino), le più famose verranno mostrate con una retro-proiezione, i due mettono insieme il proprio intelletto per produrre un’invenzione che sia importante e futuristica come quelle disegnate e costruite da Leonardo da Vinci ai suoi tempi.

I due, spinti dallo stesso spirito d’invenzione, si mettono a costruire una macchina per rendere invisibili, ma vengono interrotti dall’arrivo del custode che, insospettito dai rumori della costruzione, cerca il bambino, sicuro di trovarlo nel magazzino come altre volte era accaduto. Si accorge del nuovo marchingegno che stanno costruendo i due Leonardi e per errore proverà la macchina dell’invisibilità, non ancora completata, con un finale a sorpresa.



Info e prenotazioni cell. 379 1425201(anche via SMS



Teatro Dovizi via Rosa Scoti Franceschi, 21 – Bibbiena



UOMINI DELLE STELLE – Stagione Ragazzi 2019/2020

a cura di Nata Teatro, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Comune Di Bibbiena

e con il sostegno di Regione Toscana, MiBACT, Provincia di Arezzo, Rete Teatrale Aretina, Residenze Artistiche Toscane – RAT –

Contatti: 0575/561856 – 335 1980510 [email protected] www.nata.it