Al teatro Misericordia di Sansepolcro, Kilowatt tutto l’anno VI edizione con lo spettacolo “Hotel Miramare”

Nuovo appuntamento con Kilowatt Tutto l’Anno,martedì 5 novembre alle ore 21 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro che ospiterà lo spettacolo Hotel Miramare, scritto e diretto da Riccardo Rombi, con Aleksandrina l. Costea, Fatma Mohamed, Rosario Campisi, Francesco Franzosi. Ambientato in un futuro immaginario, lo spettacolo vede protagonisti tre turisti che vengono portati in un edificio ormai desueto e dimenticato per un bizzarro tour culturale che indaga i paradossi della nostra società. Attraverso un linguaggio il più possibile universale, Hotel Miramare esplora la contemporaneità che viviamo, caratterizzata da crisi e cambiamenti culturali e sociali così profondi e radicali da far perdere il contatto con la realtà e, soprattutto, con la bellezza e il senso della vita. La drammaturgia è raffinata e intelligente; i dialoghi fluiscono in un gioco linguistico brillante che oscilla tra l’italiano e il rumeno, arrivando in profondità, tanto da far percepire il “buio che c’è là fuori”, senza perdere di vista il sorriso e il potere catartico dell’ironia. Lo spettacolo è prodotto dal polo culturale Catalyst, residente in Toscana, e dal TAM, istituzione pubblica di spettacolo finanziata dal Consiglio locale della città di Sfantu Gheorghe in Romania.

