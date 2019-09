Al via la nuova stagione del Club Arezzo Volleyball Academy con la presentazione della prima squadra e del settore giovanile

Una vera e propria festa. Si è svolta domenica 22 settembre presso i locali del Fuorimenù, nuovo sponsor della società per questa stagione, la presentazione di atleti e staff tecnico del Club Arezzo Volleyball Academy, per l’apertura ufficiale della stagione 2019/2020. Centinaia le persone intervenute tra familiari e amici a sostegno della nuova avventura che, dopo una promettente stagione, riparte con il solito entusiasmo.

Sotto l’aspetto prettamente sportivo saranno molte le squadre con le quali il club aretino parteciperà alla imminente stagione. Oltre ad un numerosissimo settore minivolley, ci saranno l’under 12 maschile e femminile, i gruppi under 14 con Fabrizzi e Amatucci al timone e 4 formazioni under 16. Le due formazioni under 18 saranno guidate rispettivamente da Nandesi e Fattorini. Per quanto riguarda le prime squadre, il Club Arezzo schiera una nuova formazione femminile per il campionato di Terza Divisione e la Serie C maschile.

Decisamente rinnovato il roster della prima squadra maschile, sempre supportata come main sponsor da Grm Infissi di Arezzo.

Primo All: Federico Rossi

Secondo All: Emiliano Nandesi

Ermini

Dell’artino

Scortecci

Nataletti

Salvi

Maggini

Amatucci A. (C)

Lusini

Scarpato

Ricciarini

Mattioli

Palmieri

Nandesi

Amatucci R

Ceccolini