Allerta meteo per neve: domani chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

A seguito della nota emessa in data odierna dal Servizio Protezione Civile della Regione Toscana con la quale si comunica l’adozione dello stato di allerta per il rischio neve con avviso di criticità in codice arancio per la Provincia di Arezzo, e a seguito dell’avviso meteo arrivato dal Centro Situazioni di Protezione Civile di Arezzo che annuncia la possibilità, tra i fenomeni metereologici previsti, di un evento di criticità moderata dalle ore 12 alle ore 24 di domani (martedì 22 gennaio) con rovesci nevosi a tutte le quote anche a valle con cumulati localmente abbondanti fino a 10 cm., il Comune di Arezzo ha emesso ordinanza di chiusura, per la stessa giornata di domani, martedì 22, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

Il provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti disagi e pericoli per la mobilità e a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale.