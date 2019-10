Amen Scuola Basket Arezzo in trasferta a Livorno

Test importante per l’Amen Scuola Basket Arezzo impegnata domenica alle 18 sul campo della Pielle Livorno. La squadra di coach Milli dopo la rocambolesca vittoria con il Don Bosco dell’ultimo turno si trova davanti una delle formazioni più attrezzate del girone. Guidata in panchina da un coach esperto come Da Prato, avversario della SBA ai tempi della Serie B quando siedeva sulla panchina dell’Use Empoli, la Pielle si trova a 4 punti in classifica ma in netta crescita dopo la partenza ad handicap patita a Montevarchi.

Nell’ultimo turno i labronici hanno battuto Prato davanti al proprio pubblico che notoriamente è un autentico sesto uomo per la Pielle. In queste prime giornate di campionato top scorer per Livorno è Magni con 14 punti di media a partita seguito da Schiano con 11, ma la vera forza della rosa a disposizione di coach Da Prato è la profondità della panchina con nove giocatori tutti pericolosi. In casa amaranto rientrano dagli infortuni che ne hanno limitato l’impiego nell’utlimo turno Cutini e Provenzal che saranno a disposizione di coach Milli. Arbitri dell’incontro in programma al Palasport Bruno Macchia di Livorno i Sigg. Panelli di Montecatini Terme (PT) e Venturini di Capannori (LU) che alzeranno la palla a due alle ore 18.

Nel fine settimana delle squadre amaranto altra sfida interessante al Palasport Estra Sabato con inizio alle 18.30 l’Amen di coach Bindi affronta il Cus Siena per il campionato di Promozione. Entrambe le squadre hanno vinto i due incontri fin qui disputati e si daranno sicuramente battaglia per rimanere imbattute. Esordio in campionato anche per la DuniaPack Under 14 Elite domenica alle 9.30 a Firenze sponda Legnaia e per le due formazioni Under 13. La Galvar di coach Vezzosi ha battuto nell’anticipo del Venerdi i Dukes Sansepolcro per 88 a 35, mentre l’Hotel Planet di coach Roggi ospiterà domenica mattina alle 11.15 il CMB Valdarno. Sempre a Firenze sponda Legnaia impegnati anche gli Under 16 Gold di coach Bindi che dopo due vittorie provano ad allungare la propria striscia positiva. Lunedi sarà il turno delle due Under 18, la Tecnoil Gold a Siena con la Mens Sana per proseguire il proprio percorso netto contro un avversario storico degli amaranto, mentre la Rosini Impianti di coach Evangelisti ospiterà nella prima di campionato alle 20.30 al Palasport Estra i Dukes Sansepolcro.

Per il Settore Minibasket Nova Verta amichevole degli Esordienti 2008 contro i parietà del CMB Arno di Rignano.