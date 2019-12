Andreani (Lega Nord): annullati i posti letto in alcuni ospedali della provincia a scapito del S. Donato

Quanti sono i posti letto disponibili nel reparto dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura all’ospedale San Donato di Arezzo? Quanti sono stati i ricoveri per i trattamenti sanitari? E quanti di questi sono pazienti provenienti da strutture dove sono stati annullati i posti letto? E’ il contenuto dell’interrogazione che la Lega Nord ha presentato in consiglio comunale.

“In alcuni ospedali della zona aretina – ha spiegato il capogruppo Egiziano Andreani – sono stati annullati i posti letto per i Tso, compresi i due dell’ospedale di Bibbiena. Adesso tutto il servizio ricade sul San Donato di Arezzo, dove vengono effettuati i ricoveri volontari e obbligatori per i trattamenti sanitari. Il nostro timore è che l’ospedale aretino non sia in grado di assorbire le richieste provenienti dalle strutture provinciali, con i disagi facilmente immaginabili. La sanità è un argomento importante e questo tema è molto delicato, visto che tocca da vicino tante famiglie. Terremo alta l’attenzione in tutte le sedi competenti grazie al lavoro che svolgono i rappresentanti della Lega, compreso in consiglio regionale”.