Apa, FI: “salvataggio su Banca Bari, perchè non su tutte?”

“E così dopo “l’immortale” Monte dei Paschi, il Governo decide di salvare – con soldi pubblici – la Banca Popolare di Bari, anche giustamente ivi compresi i risparmiatori. Così Jacopo Apa capogruppo di Forza Italia al Comune di Arezzo sul salvataggio della Banca Popolare di Bari. – Bene, anzi benissimo; – non vogliamo infatti perderci in inutili polemiche e capiamo la rilevanza dell’intervento richiamato per la risoluzione di una grave crisi bancaria – continua Apa- . Ma a questo punto, può dirsi, a ragion veduta (“carta canta”!), che esistono banche di serie “A” e banche di serie “B”, per non dire forse di serie “C”, anche tenendo conto del trattamento totalmente diverso dei relativi risparmiatori e piccoli investitori. Per Banca Etruria il caos creato è dipeso da specifiche decisioni politiche e da scellerati provvedimenti legislativi. La Banca aretina coi suoi risparmiatori, correntisti aziende e rilevanza territoriale, hanno fatto la fine, in una notte, di un cubetto di ghiaccio in una pentola di acqua bollente.

Non c’è stata alcuna possibilità, a quanto ci hanno sempre raccontato, di provvedere sul piano normativo ad un salvataggio complessivo dell’Istituto bancario. Per il Monte dei Paschi salvi tutti e “segreto di stato”, per altre banche interventi diversamente modulati; – il tutto sotto la stretta regia dei governi PD. Ma Arezzo doveva essere proprio dimenticata o diventare luogo di sperimentazioni regolative del mercato bancario?

Come è possibile essere sempre considerati come un fanalino di coda, un ambito dove commettere impunemente errori devastanti per il tessuto sociale ed economico locale.

È una vergogna! Bankitalia, antitrust e Governo come mai è andata così, quale è la verità?

Ancora una volta – conclude il capogruppo azzurro – le reiterate decisioni governative in questo settore dimostrano che la storia degli interventi normativi, di segno contrario, su Banca Etruria, deve essere ulteriormente scritta e chiarita, individuando ogni reale responsabilità sul piano finanziario e politico”.